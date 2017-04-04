Банкротство

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Частная практика

№ 14 (1006) Банкротствоот 04/04/17 (Частная практика)

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Практика антикоррупционного комплаенса — в ожидании рассвета, уверяет ассоциированный партнер АК «Соколовский и Партнеры» Кирилл Номинас

Кирилл НОМИНАС: «Постепенно мы будем отходить от формализма в построении антикоррупционных процедур пропорционально размеру бизнеса»

Соблюдение правил антикоррупционного комплаенса в нашей стране — не очень популярное явление, однако угроза существующих рисков уже заставляет бизнес задуматься о новых мерах предосторожности. О действующих платформах юридического сообщества, закрепляющих соответствующие знания в области комплаенса, а также о перспективах развития комплаенс-практики в юридическом бизнесе рассказал ассоциированный партнер адвокатской компании «Соколовский и Партнеры» Кирилл Номинас.

— Рассматриваются ли перспективы развития соответствующей практики юридического бизнеса?

— Учитывая ментальность и ­исто­- рические аспекты ведения бизнеса в нашей стране, можно ­сказать, что практика антикоррупционного комплаенса находится в ожидании своего бума. К сожалению, бизнес начнет соблюдать правила только тогда, когда получит первые серьезные штрафы за коррупционные правонарушения, а они уже не за горами. Мой прогноз — год-два. Именно тогда практика получит максимальный толчок для своего развития.

При этом нельзя не увидеть тектонических сдвигов, происходящих в законодательстве, обществе, предпринимательстве (этика стала занимать важное место в бизнес-процессах компаний), изменения также коснулись государственных органов и юридического сообщества в целом. Показательным в этом отношении является разработка предложения коллективных действий Советом бизнес-омбудсмена (Ukrainian network of integrity and compliance), трудно переоценить также деятельность Transparency International Украина.

— В таком случае у украинского юридического сообщества должны быть определенные платформы развития и закрепления соответствующих знаний в области комплаенса. Пожалуйста, расскажите о них.

— Среди таких платформ — Американская торговая палата (Compliance club), платформа Compliance periscope и Ассоциация юристов Украины (Compliance club). Эти хабы помогают юридическому бизнесу подготовиться к будущему спросу на услугу и сформировать соответствующий запрос в первую очередь от местных предпринимателей. На указанных платформах юристы обмениваются опытом и способствуют распространению в нашей стране знаний в сфере борьбы с коррупцией от юрисдикций, имеющих в этом успехи.

Думаю, 2017-й будет показательным, и говорить о негативном восприятии обществом деятельности новых антикоррупционных органов преждевременно — надо дождаться судебного рассмотрения соответствующих дел, что позволит по достоинству оценить работу НАБУ и НАПК и при необходимости откорректировать ее.

— Как вы оцениваете успешность комплаенс-практики в юридическом бизнесе?

— Это перспективная практика, причем для всех игроков рынка. Услуги в сфере антикоррупционного комплаенса будут востребованы на всех предприятиях независимо от их величины, поскольку постепенно мы будем отходить от формализма в построении антикоррупционных процедур пропорционально размеру бизнеса.

А индивидуальная разработка тех же антикоррупционных программ, очевидно, потребует использования юридическими фирмами больших ресурсов по сравнению с простым копированием шаблонов уже существующих программ.

В общем, пока охватить всю сферу услуг антикоррупционного комплаенса — аудит деятельности и выявление рисков, внедрение антикоррупционной программы, реализацию положений программы, аудит существующей программы, защиту в деле о коррупционном правонарушении — в нашей стране способны юридические компании, которые можно пересчитать по пальцам одной руки.

— Каким образом юридический бизнес поощряет интерес клиентов к своим услугам в сфере комплаенса?

— Ничего особенного выдумывать не приходится, модель такая же, как и при предоставлении любой другой правовой помощи: внимание и интерес к клиенту, желание работать, профессиональный подход к делу. При этом одни фирмы делают ставку на иностранных специалистов, другие — на комплексный подход и эффективное сочетание комплаенс-процедур различных сфер деятельности клиента, а третьи — на выгодные бюджеты.

Важно, чтобы потенциальный клиент был проинформирован с помощью маркетинговых инструментов о том, что вы предоставляете эти услуги. Практика похожа на защиту в уголовных процессах, когда к советнику обращаются уже после возникновения серьезных проблем. Значит, надо ждать и максимально распространять информацию о наличии в юридической компании соответствующих специалистов, а дальше все в ваших крепких юридических руках.

В практике нашей адвокатской компании показательным является пример, когда по истечении двух лет с момента отказа в получении помощи в сфере антикоррупционного комплаенса клиент все же обратился именно за этими услугами. Но потратил уже в 11 раз больше средств, чем мы предлагали сначала, и это не считая негативных последствий, которые его уже коснулись.

— Что ждет бизнес, который проигнорирует меры предосторожности по антикоррупционному комплаенсу?

— Игнорирование требований антикоррупционного комплаенса влияет не только на возможное наложение санкций со стороны государства, но и непосредственно на конкурентоспособность отдельно взятого бизнеса.

Нельзя забывать, что еще до принятия Украиной довольно жесткого антикоррупционного законодательства многие украинские компании внедряли у себя антикоррупционные процедуры и проходили проверки со стороны иностранных контрагентов, иначе многие рынки были бы для них просто закрыты. Этот фактор будет только усиливаться, надо понимать, что во многих юрисдикциях подозрения в коррупционности хозяйственного партнера могут стать основанием, например, для блокировки платежей за уже поставленный товар или предоставленные услуги и даже для инициирования расследования со стороны того же контрагента.

Уверен: в ближайшем будущем успешность ведения коммерческих операций будет напрямую зависеть от отношения конкретного предпринимателя к коррупции. Компании с нулевой толерантностью к таким проявлениям, несомненно, будут более эффективными и устойчивыми по сравнению с конкурентами. Очевидно, следование букве и духу закона дает возможность значительно снизить риски начисления штрафов или открытия уголовных производств, а в некоторых случаях — риски полной потери бизнеса. Таким образом, в нашей стране складывается ситуация, когда становится экономически выгодно заботиться о своей деловой репутации и придерживаться требований антикоррупционного комплаенса. Будет гораздо лучше, если бизнес заинтересуется антикоррупционными процедурами, а не наоборот.

— Почему адвокатская компания «Соколовский и Партнеры» решила развивать практику антикоррупционного комплаенса?

— Для адвокатов нашего объединения с момента его создания принципиальным было соблюдение исключительно правовых методов защиты клиентов — мы отвергаем любые проявления коррупции.

Хотя, честно скажем, было много ситуаций, когда заказчики услуг просили нас «решить вопрос». И риторический вопрос: кто из украинских юристов с этим не сталкивался? Таковы реалии искаженного ведения бизнеса в нашей стране. Но, исходя из нашего понимания того, что плохо, а что хорошо, на данные предложения мы всегда отвечали отказом, четко осознавая, что можем потерять клиента. Следовательно, соблюдение антикоррупционных правил в своей работе для нас связано с внутренними мотивацией и убеждениями.

Практика антикоррупционного комплаенса начала формироваться в компании в 2011 году, а толчком послужили запросы клиентов из иностранных юрисдикций, которые к этому вопросу относятся гораздо серьезнее и ответственнее, чем местные субъекты хозяйствования.

После принятия антикоррупционного пакета законов в 2014 году сфера оказания помощи распространилась на более широкий круг предпринимателей.

Так, объем запросов о предоставлении услуг вырос на 60 % — это с учетом отдельных консультаций и рекомендаций по вопросам антикоррупционных условий хозяйственных договоров и комплексных способов реагирования на коррупционные риски, сопровождаемых внедрением и интеграцией антикоррупционных программ в деятельность предприятий, проведением семинаров для сотрудников клиентов, поиском слабых мест в уже принятых программах.

— На какого клиента следует ориентироваться при предложении услуг в сфере комплаенса?

— Конечно, наиболее заинтересованными клиентами в сфере антикоррупционного комплаенса являются компании с иностранным капиталом, а также местные компании, которые выходят на международные рынки. Не буду выделять отдельно участников государственных закупок, поскольку очень часто здесь может быть чисто формальный подход, заключающийся во внедрении антикоррупционной программы в виде документа на несколько страниц, который необходим исключительно для участия в тендере и который никто не читает. Сейчас рынок комплаенс-услуг находится на стадии формирования и постепенного повышения спроса, поэтому, уверен, именно сейчас очень хорошее время для создания пула своих клиентов.

(Беседовала Виолетта ЛОБАН,

«Юридическая практика»)