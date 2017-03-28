Гражданское право и процесс

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Документы и аналитика

№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Документы и аналитика)

Brexit-система

Хотя юридически возможно для Великобритании после Brexit остаться частью европейской унитарной патентной системы, политическая сторона вопроса может стать преградой как для самой Великобритании, так и для ЕС

Ольга Гургула

Специально для «Юридической практики»



На Украине сейчас идет процесс создания специализированного суда для рассмотрения споров в сфере интеллектуальной собственности. Этот процесс не простой, о чем говорит опыт создания и работы таких судов в других юрисдикциях. Самыми известными и влиятельными судами на данный момент являются английские Королевский патентный суд и Коммерческий суд по вопросам интеллектуальной собственности (IPEC), а также американский Апелляционный суд федерального округа, который был специально создан для рассмотрения патентных споров. Также в 2014 году в Китае созданы три суда по интеллектуальной собственности в муниципалитетах Пекина и Шанхая и в провинции Гуандонг. Но, наверное, самым масштабным и значимым начинанием в этой сфере является идея создания европейского патентного суда, юрисдикция которого будет распространяться на все страны — члены Европейского Союза (ЕС).

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