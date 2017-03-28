Гражданское право и процесс

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Государство и юристы

№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Государство и юристы)

ВХСУ подтвердил законность решения АМКУ о нарушении законодательства кондитерской фабрикой «Лагода»

Высший хозяйственный суд Украины отказал в удовлетворении кассационной жалобы ЧАО «Кондитерская фабрика «Лагода» на решения судов по делу по иску фабрики к областному территориальному отделению АМКУ о признании недействительным и отмене решения о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. Суды предыдущих инстанций в удовлетворении иска отказали. АМКУ признал действия общества по размещению на упаковках печенья «Ладушки полезное морковное печенье» (в период с 2009­го по 2012 год) надписи «морковное печенье», тогда в составе продукта морковь или продукты ее происхождения отсутствуют, в сочетании с изображением моркови, которая не была использована при его изготовлении, нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Это было одним из трех нарушений, инкриминируемых фабрике. За каждое из нарушений фабрика была оштрафована на сумму 68 тыс. грн. ВХСУ оставил решения судов без изменений. Суд установил, что админколлегия ответчика имеет право за каждое нарушение законодательства налагать штраф в размере не более 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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