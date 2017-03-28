Гражданское право и процесс

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Государство и юристы

№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Государство и юристы)

Суд обязал ГПУ расследовать нарушения при обыске адвокатов Киевской области

20 марта с.г. следственный судья Печерского районного суда г. Киева удовлетворил жалобу представителя Национальной ассоциации адвокатов Украины относительно бездействия прокурора, поданную в интересах адвокатов для защиты их профессиональных прав и гарантий адвокатской деятельности. Своим определением следственный судья обязал уполномоченное лицо Генеральной прокуратуры Украины внести в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении на основании заявления Ассоциации адвокатов от 21 января 2017 года. В поданном ассоциацией заявлении приведен ряд фактов и доказательств умышленного осуществления отдельными служебными лицами ГПУ и Службы безопасности Украины противоправных действий, совершенных 28 декабря 2016 года во время проведения обыска в рабочем помещении и домовладении двух адвокатов на территории Киевской области. В действиях таких служебных лиц ГПУ и СБУ содержатся признаки нарушений, предусмотренных статьями 162, 365, 366, 397, 399 Уголовного кодекса Украины.

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