Гражданское право и процесс

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Частная практика

№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Частная практика)

ЮФ Trusted Advisors совместно с прокуратурой г. Киева в судебном порядке не допустили незаконную застройку земли у Батыевой горы

Благодаря слаженной работе юристов ЮФ Trusted Advisors и прокуратуры г. Киева в судебном порядке были признаны законными требования об отсутствии у частной компании права использовать не по назначению земельный участок в Соломенском районе г. Киева вблизи Батыевой горы площадью около 2,4 тыс. м2 и стоимостью более 15 млн грн.

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