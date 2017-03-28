Гражданское право и процесс

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Государство и юристы

№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Государство и юристы)

Призраки фиктивности

22 марта ЮФ Sayenko Kharenko совмест­но с Американской торговой палатой на Украине провела открытую дискуссию на тему «Налоговые споры: создаем новое содержание вместе». Одна из панелей дискуссии была посвящена вопросу правовых последствий участия в цепочке поставки товаров или услуг контрагента с признаками фиктивности. В частности, обсуждали отход Верховного Суда Украины от концепции реальности хозяйственной операции и последствия изменившейся позиции ВСУ для судебной практики в целом. Свое мнение высказали действующие судьи административных судов и представители экспертного сообщества, в том числе кандидаты на должности судей нового Верховного Суда.

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