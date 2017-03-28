Гражданское право и процесс

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Государство и юристы

№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Государство и юристы)

Декорация независимости

Вопрос судебной независимости стал главной тематической декорацией заседания судебных реформаторов, на котором была подведена черта усовершенствованию процессуального законодательства

Ольга Кириенко

«Юридическая практика»



Обсуждение судебной реформы на высшем государственном уровне — при участии Президента Украины — событие не рядовое, но и не уникальное. В последний раз, когда под председательством Петра Порошенко проходило заседание Совета по вопросам судебной реформы (это было в конце мая прошлого года), юридическое сообщество ожидал большой сюрприз: новый концепт имплементации конституционных новаций в части правосудия, воплощенный в новой редакции Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и предусматривающий кардинальные пертурбации на вершине судебного Олимпа, который, как известно, впоследствии стал своеобразной данью политическому компромиссу, достигнутому по конституционной реформе. Поэтому, когда стало известно, что 22 марта с.г. собрание судебных реформаторов вновь возглавит глава государства, ощущения были противоречивыми. С одной стороны, тематика нынешнего заседания прогнозируема — процессуальные изменения, обсуждению которых были посвящены несколько последних рабочих встреч экспертов Совета по вопросам судебной реформы. Но с другой — некий ореол таинственности все же присутствовал, ведь в отечественном нормотворчестве всегда есть место для эффекта неожиданности. И хотя само заседание Совета по вопросам судебной реформы прошло без законотворческих сюрпризов, неожиданностью стало то, как изменилась ключевая реформаторская риторика.

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