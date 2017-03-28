Гражданское право и процесс

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Частная практика

№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Частная практика)

Юристы ILF защитили интересы агрокомпании

Юристы судебной практики ILF Анна Жебелева и Андрей Поддымай под руководством Алексея Харитонова защитили крупную агрокомпанию в споре о праве аренды 14 000 гектаров земли. Спор возник между тремя сторонами: предыдущим арендатором земли, банком и клиентом ILF, который приобрел у банка право на аренду 14 тыс. га земли сельхозназначения.

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