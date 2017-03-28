Гражданское право и процесс

Государство и юристы
Двойная жизнь
Президентским законопроектом предлагается автоматически лишать украинского гражданства за наличие паспорта другой страны
«К одним паспортам — улыбка у рта. К другим — отношение плевое. С почтеньем берут, например, паспорта с двухспальным английским левою», — писал Владимир Маяковский в своем известном стихотворении. Если не учитывать контекст, многие его строки вполне применимы к ситуации, сложившейся на Украине в связи с массовым получением публичными лицами паспортов других стран. В «широких штанинах» чиновников и депутатов помещается по два, а то и больше иностранных паспорта, а благодаря несовершенству законов можно не опасаться наказания. Но похоже, что достигнута точка кипения — Президентом Украины предложены ужесточения законодательства относительно двойного гражданства.
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