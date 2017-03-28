Гражданское право и процесс

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Высокие ставки судебного сбора и перегруженность судов актуализируют поиск внесудебных способов разрешения публично-правовых споров
Довольно часто юристы недооценивают досудебные и внесудебные процедуры урегулирования споров, считая их малоэффективными и фактически лишними. Впрочем, эта ситуация обещает коренным образом измениться уже в ближайшее время, ведь новый вектор конституционной реформы в сфере правосудия направляет юристов на использование альтернативных судебной процедуре путей решения споров, которые возникают, в частности, между гражданами и субъектами властных полномочий. Какие они и насколько действенны? Попытаемся разобраться.
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