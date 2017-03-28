Гражданское право и процесс

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Частная практика

№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Частная практика)

В Interlegal проанализировали опции по внесению изменений в ГТД в связи с ошибкой и правовые последствия для сторон

Юристами Interlegal подготовлено юридическое заключение, рассматривающее вопросы, связанные с декларированием товаров и оформлением таможенной декларации. В частности, была проанализирована правомерность отказа таможенного органа внести изменения в таможенную декларацию (сведения об экспортере) и проведена оценка перспективы обжалования решения таможенного органа в судебном порядке. Отдельное внимание было уделено способам защиты нарушенных прав клиента в свете существующей судебной практики. Над проектом работал юрист Михаил Селиванов под руководством партнера Натальи Мирошниченко.

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