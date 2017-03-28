Гражданское право и процесс

Частная практика
В Interlegal проанализировали опции по внесению изменений в ГТД в связи с ошибкой и правовые последствия для сторон
Юристами Interlegal подготовлено юридическое заключение, рассматривающее вопросы, связанные с декларированием товаров и оформлением таможенной декларации. В частности, была проанализирована правомерность отказа таможенного органа внести изменения в таможенную декларацию (сведения об экспортере) и проведена оценка перспективы обжалования решения таможенного органа в судебном порядке. Отдельное внимание было уделено способам защиты нарушенных прав клиента в свете существующей судебной практики. Над проектом работал юрист Михаил Селиванов под руководством партнера Натальи Мирошниченко.
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