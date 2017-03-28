Гражданское право и процесс

Частная практика
Тимофей Сикорский стал партнером ЮФ «Салком»
Юридическая фирма «Салком» объявила о расширении партнерского состава — партнером фирмы назначен Тимофей Сикорский. Юридической практикой он занимается с 2004 года. К команде ЮФ «Салком» присоединился в 2007 году. Основными сферами его практики являются сопровождение операций с недвижимостью, а именно — решение вопросов, связанных с землей, строительством, инвестициями, а также контрактное право, ведение судебных дел. Кроме того, гн Сикорский является автором многочисленных публикаций и комментариев по вопросам строительства, земли, недвижимости и др.
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