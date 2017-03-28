Гражданское право и процесс

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Частная практика

№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Частная практика)

Тимофей Сикорский стал партнером ЮФ «Салком»

Юридическая фирма «Салком» объявила о расширении партнерского состава — партнером фирмы назначен Тимофей Сикорский. Юридической практикой он занимается с 2004 года. К команде ЮФ «Салком» присоединился в 2007 году. Основными сферами его практики являются сопровождение операций с недвижимостью, а именно — решение воп­росов, связанных с землей, строительством, инвестициями, а также контрактное право, ведение судебных дел. Кроме того, г­н Сикорский является автором многочисленных публикаций и комментариев по вопросам строительства, земли, недвижимости и др.

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