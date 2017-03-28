Гражданское право и процесс

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Частная практика

№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Частная практика)

Aequo — победитель в номинации «Юридическая фирма года: Россия, Украина и СНГ» по версии The Lawyer European Awards 2017

Aequo названа юридической фирмой года в России, на Украине и в СНГ по версии издания The Lawyer на церемонии награждения The Lawyer European Awards 2017, состоявшейся 16 марта 2017 года в отеле Grange St. Paul’s в Лондоне, которую посетили более 300 управляющих партнеров, партнеров и корпоративных юристов со всей Европы.

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