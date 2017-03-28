Гражданское право и процесс

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Частная практика

№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Частная практика)

Globalное потепление

Chambers Global-2017: все большее количество украинских юрфирм получают рекомендации

Алексей Насадюк

«Юридическая практика»



Рейтинг Chambers Global ежегодно проводит независимое исследование юридического рынка более чем в 190 юрисдикциях. Рейтинг предоставляет информацию о лучших фирмах и юристах по всему миру, основываясь на рекомендациях коллег и клиентов, а также на экспертной оценке юридического рынка конкретной страны. Украинская директория Chambers Global традиционно представлена тремя практиками: «Банковское и финансовое право», «Корпоративное право/M&A», «Разрешение споров». Как и ранее, в исследовании отмечены иностранные юристы, к которым можно обратиться при сопровождении сделок с украинским элементом. В этом году ведущие игроки украинского рынка юридических услуг подтвердили свои высокие позиции в исследовании, кроме того, рейтинг пополнился новыми наименованиями юрфирм, практикующих на Украине: рекомендации в практике разрешения споров получили пять новых юрфирм, в том числе три дебютанта исследования.

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