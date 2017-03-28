Гражданское право и процесс

Сегодня 28 марта 2017 года, 13:04

Репортаж

№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Репортаж)

Юристы зараБОТали

Вторая международная конференция Moscow Legal Tech состоялась 16 марта. Мероприятие посетили как юристы, так и компании, которые непосредственно внедряют технологии в юриспруденцию

Валентин Пивоваров ,

Нестор Дубневич

Специально для «Юридической практики»



В первой секции программы стоит отметить доклад Мари Бернар, директора по инновациям в Европе МЮФ Dentons. В 2015 году компания основала дочернее предприятие Nextlaw labs, которое системно меняет юриспруденцию. Это бизнес­акселератор, нацеленный на инвестирование и развитие новых технологий в юридической практике. Разработки Nextlaw labsDentons сначала проверяет у себя. При создании компанииМЮФ Dentons позаимствовала наработки мировых лидеров. Например, взяла на вооружение следующие правила Google:

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.