Сегодня 28 марта 2017 года, 13:03

Тема номера: Гражданское право и процесс

№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Тема номера: Гражданское право и процесс)

Существенное соучастие

Доказывание в делах против собственников существенного участия банков имеет ряд особенностей, которые следует учитывать вкладчикам

Евгений Левицкий ,

Анна Коновалова

Специально для «Юридической практики»



Начиная с 2014 года Национальный банк Украины инициировал процедуру выведения с рынка около 90 неплатежеспособных банков. Это стало началом масштабной борьбы вкладчиков таких банков за возврат депозитов. При этом, если клиенты, чьи депозиты не превышают 200 тыс. грн, могут рассчитывать на полную компенсацию Фондом гарантирования вкладов физических лиц, то клиенты с большими вкладами вынуждены искать дополнительные способы возврата своих кровно заработанных.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.