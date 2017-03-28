Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 28 марта 2017 года, 13:03

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Тема номера: Гражданское право и процесс

№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Тема номера: Гражданское право и процесс)

Существенное соучастие

Доказывание в делах против собственников существенного участия банков имеет ряд особенностей, которые следует учитывать вкладчикам

Евгений Левицкий,
Анна Коновалова
Специально для «Юридической практики»

Начиная с 2014 года Национальный банк Украины инициировал процедуру выведения с рынка около 90 неплатежеспособных банков. Это стало началом масштабной борьбы вкладчиков таких банков за возврат депозитов. При этом, если клиенты, чьи депозиты не превышают 200 тыс. грн, могут рассчитывать на полную компенсацию Фондом гарантирования вкладов физических лиц, то клиенты с большими вкладами вынуждены искать дополнительные способы возврата своих кровно заработанных.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.

 

Вернуться на главную страницу
Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter


№ 13 (1005) от 28/03/17 Текущий номер

Гражданское право и процесс

№ 13 (1005)
Государство и юристы

Двойная жизнь

Государство и юристы

Декорация независимости

Документы и аналитика

Brexit-система

Частная практика

Globalное потепление

Архив голосованийVox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
    integrites
Пресс-релизы

«Человек года – 2016» Вектор будущего

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом