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Тема номера: Гражданское право и процесс

№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Тема номера: Гражданское право и процесс)

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Назрела необходимость унификации правовых позиций высших судов в делах о разделе имущества супругов

Дарья Ганзиенко ,

Дарина Демчук

Специально для «Юридической практики»



Американцы в шутку говорят, что достаточным основанием для развода является брак. Европейцы же все чаще отказываются от брака именно по причине запредельной дороговизны возможного развода и его длительности. Как показывает анализ судебной практики по разделу имущества в нашей стране, украинцы скоро будут разделять позицию европейцев, поскольку с каждым годом процесс раздела имущества становится все дольше и дороже.

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