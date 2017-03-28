Тема номера: Гражданское право и процесс
Готовить на пару
Назрела необходимость унификации правовых позиций высших судов в делах о разделе имущества супругов
Дарина Демчук
Американцы в шутку говорят, что достаточным основанием для развода является брак. Европейцы же все чаще отказываются от брака именно по причине запредельной дороговизны возможного развода и его длительности. Как показывает анализ судебной практики по разделу имущества в нашей стране, украинцы скоро будут разделять позицию европейцев, поскольку с каждым годом процесс раздела имущества становится все дольше и дороже.
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