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Тема номера: Гражданское право и процесс

№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Тема номера: Гражданское право и процесс)

Подсудный день

Несмотря на очевидность выбора подсудности дел о банкротстве физлиц, в мировой практике есть другие варианты

Александр Бирюков

Специально для «Юридической практики»



Вскоре будет завершено построение системы банкротства в стране: процедуры банкротства будут применяться ко всем субъектам права, а не только к хозяйственным. С июля 2015 года в парламенте Украины находится проект закона «О реструктуризации долгов физического лица или признании его банкротом», который должен стать системообразующим нормативным актом для регулирования отношений несостоятельности.

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