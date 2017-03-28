Тема номера: Гражданское право и процесс
Подсудный день
Несмотря на очевидность выбора подсудности дел о банкротстве физлиц, в мировой практике есть другие варианты
Вскоре будет завершено построение системы банкротства в стране: процедуры банкротства будут применяться ко всем субъектам права, а не только к хозяйственным. С июля 2015 года в парламенте Украины находится проект закона «О реструктуризации долгов физического лица или признании его банкротом», который должен стать системообразующим нормативным актом для регулирования отношений несостоятельности.
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