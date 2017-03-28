Сегодня 28 марта 2017 года, 13:03

Тема номера: Гражданское право и процесс

№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Тема номера: Гражданское право и процесс)

Содержать слово

Суды уклоняются от самостоятельного установления содержания иностранного права и перекладывают эту обязанность на стороны процесса

Дмитрий Савчук ,

Екатерина Безарова

Специально для «Юридической практики»



Применение сторонами сделки материального английского права к содержанию договора — частое явление, что обусловлено очевидными преимуществами английского права, среди которых — гибкость и диспозитивность основных институтов, его эффективные инструменты и пр.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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