Гражданское право и процесс

Отрасли практики
Штрафной радар
Анализ судебной практики свидетельствует, что отмена постановлений Гоструда о наложении штрафов возможна при наличии определенных условий
Финансовые санкции за нарушение трудового законодательства были установлены еще в 2015 году, но в связи с отсутствием порядка их наложения не представляли угрозы для работодателей. Механизм наложения штрафов был введен только в феврале 2016 года в новой редакции постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка наложения штрафов за нарушения законодательства о труде и занятости населения» от 17 июля 2013 года № 509.
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