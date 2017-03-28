Гражданское право и процесс

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Отрасли практики

№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Отрасли практики)

Штрафной радар

Анализ судебной практики свидетельствует, что отмена постановлений Гоструда о наложении штрафов возможна при наличии определенных условий

Наталья Мисник

Специально для «Юридической практики»



Финансовые санк­­ции за нарушение трудового законодательства были ус­тановлены еще в 2015 году, но в связи с отсутствием порядка их наложения не представляли угрозы для работодателей. Механизм наложения штрафов был введен только в феврале 2016 года в новой редакции постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка наложения штрафов за нарушения законодательства о труде и занятости населения» от 17 июля 2013 года № 509.

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