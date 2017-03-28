Гражданское право и процесс

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Отрасли практики

№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Отрасли практики)

Нолевой порог

В работающий бизнес инвестировать или в бизнес «с нуля» – важно правильно и качественно провести его анализ

Ростислав Теряев

Специально для «Юридической практики»



Инвес­тирование — лучший способ получить дополнительный доход и приумножить свой капитал, не прилагая особых усилий. Так может показаться на первый взгляд, но не всегда это утверждение соответствует реальности.

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