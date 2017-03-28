Гражданское право и процесс

Судебная практика
Сравнительное правоведение
Различный субъектный состав участников кредитных правоотношений зачастую приводит к рассмотрению взаимосвязанных дел согласно правилам разных судопроизводств, что в свою очередь дает возможность сравнить плюсы и минусы организации судебных процессов. Первое, с чем предстоит столкнуться истцу при подготовке искового заявления, — это определение компетентного суда. Поскольку большинству банков присуща разветвленная и сложная организационная структура, истцы предпочтительно используют правила альтернативной подсудности, позволяющей подать иск к юридическому лицу по месту нахождения его структурного подразделения.
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