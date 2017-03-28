Гражданское право и процесс

Сегодня 28 марта 2017 года, 13:03

Судебная практика

№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Судебная практика)

Бить в меру

Верховный Суд Украины, отменив приговор после решения Евросуда, счел восстановленным в силе постановление об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу, принятое 13 лет назад

Ирина Гончар

«Юридическая практика»



Признание судебного решения нарушающим международные обязательства Украины — одно из оснований для пересмотра принятых по делу решений Верховным Судом Украины (ВСУ). И в подавляющем большинстве случаев после того как, например, Европейский суд по правам человека (Евросуд) констатирует, что в ходе судебного рассмотрения было нарушено право на справедливый суд, гарантированное статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод (Конвенция), ВСУ ничего не остается, как отменить принятые по делу судебные решения национальных судов и направить дело на новое рассмотрение. Сам ВСУ не лишен возможности принять окончательное решение, но чаще всего для этого требуется изучение фактических обстоятельств, пересмотр и переоценка доказательств, а это ныне не входит в полномочия наивысшего судебного органа, поэтому материалы и направляются на новое рассмотрение.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.