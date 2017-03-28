Гражданское право и процесс

Судебная практика
Бить в меру
Верховный Суд Украины, отменив приговор после решения Евросуда, счел восстановленным в силе постановление об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу, принятое 13 лет назад
Признание судебного решения нарушающим международные обязательства Украины — одно из оснований для пересмотра принятых по делу решений Верховным Судом Украины (ВСУ). И в подавляющем большинстве случаев после того как, например, Европейский суд по правам человека (Евросуд) констатирует, что в ходе судебного рассмотрения было нарушено право на справедливый суд, гарантированное статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод (Конвенция), ВСУ ничего не остается, как отменить принятые по делу судебные решения национальных судов и направить дело на новое рассмотрение. Сам ВСУ не лишен возможности принять окончательное решение, но чаще всего для этого требуется изучение фактических обстоятельств, пересмотр и переоценка доказательств, а это ныне не входит в полномочия наивысшего судебного органа, поэтому материалы и направляются на новое рассмотрение.
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