Гражданское право и процесс

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Судебная практика

№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Судебная практика)

Картель Молотова

Отмена решения АМКУ о картельном сговоре «АСНильсен Юкрейн» с крупными торговыми сетями может стать «гремучей смесью» для других фигурантов дела

Кристина Пошелюжная

«Юридическая практика»



Говорят, конкуренция ведет к развитию… К развитию судебной практики — так это точно.

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