Гражданское право и процесс

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№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Самое важное)

Корпоративное уравнение

Эксперты рассказали о последних законодательных изменениях в корпоративном управлении и дали рекомендации в вопросах перехода из ПАО в ЧАО

Светлана Тарасова

«Юридическая практика»



Вопросы, связанные с регуляторными требованиями к частным и публичным акционерным обществам, беспокоят сегодня многих представителей бизнеса. В мае прошлого года вступили в силу существенные изменения, касающиеся данной темы, а еще часть новаций будет действовать уже с 1 января 2018 года.

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