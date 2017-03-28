Гражданское право и процесс

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Налоговый спорт
на бизнес-завтраке юристы поделились особенностями налоговых споров, связанных с нерезидентами
Компания «КПМГ-Украина» 23 марта с.г. провела бизнесзавтрак на тему «Налоговые споры: операции с нерезидентами». На мероприятии, которое модерировала руководитель практики разрешения налоговых споров «КПМГ-Украина» Лариса Антощук, обсуждались актуальные вопросы налогообложения доходов нерезидентов с источником происхождения с Украины, концепции бенефициарного собственника, инициативы относительно внедрения Плана BEPS и другие темы.
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