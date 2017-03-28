Гражданское право и процесс

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№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Самое важное)

Налоговый спорт

на бизнес-завтраке юристы поделились особенностями налоговых споров, связанных с нерезидентами

Юлия Шешуряк

«Юридическая практика»



Компания «КПМГ­-Украина» 23 мар­та с.г. провела бизнес­завтрак на тему «Налоговые споры: операции с нерезидентами». На мероприятии, которое модерировала руководитель практики разрешения налоговых споров «КПМГ­-Украина» Лариса Антощук, обсуждались актуальные вопросы налогообложения доходов нерезидентов с источником происхождения с Украины, концепции бенефициарного собственника, инициативы относительно внедрения Плана BEPS и другие темы.

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