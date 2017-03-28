Гражданское право и процесс

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№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Самое важное)

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Эксперты акцентируют внимание на необходимости формирования доверия к решениям Общественного совета добропорядочности со стороны судей

21 марта в Большом конференц­зале Национальной академии наук Украины национальные и международные эксперты обсудили актуальные вопросы деятельности Общественного совета добропорядочности. Организаторами мероприятия выступили Ассоциация юристов Украины, Проект Совета Европы «Поддержка внедрения судебной реформы на Украине», Программа USAID «Новое правосудие». Международные эксперты традиционно говорят об участии Совета в процедуре квалификационного оценивания судей как об эксперименте, но не просто национальном, а европейском. В период становления Совета, как подчеркивают зарубежные эксперты, крайне важно сформировать доверие к его решениям как со стороны общества (которое, собственно, Совет и представляет), так и со стороны судей.

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