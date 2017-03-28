Гражданское право и процесс

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№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Самое важное)

Свободный рывок

Преодолеть систематическое нарушение права на свободу и личную неприкосновенность можно лишь применением стандартов Евросуда

Вопросы соблюдения прав человека на свободу и личную неприкосновенность, гарантированных статьей 5 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, стали предметом обсуждения участников международной конференции «Право на свободу и личную неприкосновенность на Украине: переход к верховенству права», состоявшейся 24 марта с.г. в Верховном Суде Украины.

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