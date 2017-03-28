Гражданское право и процесс

Сегодня 28 марта 2017 года, 13:03

Рабочий график

№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Рабочий график)

КАЛЕНДАРЬ на неделю

1200 Продажа электроэнергии КИЕВ: В Комитете Верховного Совета Украины по вопросам правовой политики и правосудия состоится круглый стол на тему «Законодательное регулирование розничного рынка продажи электроэнергии на электрозаправках». Место проведения: кабинет 916, ул. Садовая, 3а 1400 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ КИЕВ: Комитет Ассоциации юристов Украины по транспортному праву совместно с Авиационным комитетом при ТПП Украины организовывают круглый стол «Порядок предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий». В числе спикеров — управляющий партнер «ECOVIS Бондарь и Бондарь» Олег Бондарь, председатель совета организаций ОО «Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры» Владимир Наумов, председатель общественного союза «Украинская авиатранспортная ассоциация» Николай Щербина. Место проведения: ТПП Украины, ул. Большая Житомирская, 33

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