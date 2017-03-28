Гражданское право и процесс

Рабочий график
КАЛЕНДАРЬ на неделю
ВТОРНИК. 28 марта
Продажа электроэнергии
КИЕВ: В Комитете Верховного Совета Украины по вопросам правовой политики и правосудия состоится круглый стол на тему «Законодательное регулирование розничного рынка продажи электроэнергии на электрозаправках».
Место проведения: кабинет 916, ул. Садовая, 3а
ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ
КИЕВ: Комитет Ассоциации юристов Украины по транспортному праву совместно с Авиационным комитетом при ТПП Украины организовывают круглый стол «Порядок предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий». В числе спикеров — управляющий партнер «ECOVIS Бондарь и Бондарь» Олег Бондарь, председатель совета организаций ОО «Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры» Владимир Наумов, председатель общественного союза «Украинская авиатранспортная ассоциация» Николай Щербина.
Место проведения: ТПП Украины, ул. Большая Житомирская, 33
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
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