Гражданское право и процесс

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Отрасли практики

№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Отрасли практики)

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«Финансовая реструктуризация позволит банкам- кредиторам занять активную позицию в поддержании собственной платежеспособности путем улучшения качества банковских активов», — уверена Юлия Кирпа, партнер ЮФ Aequo

Юлия КИРПА: «Добровольная процедура финансовой реструктуризации в дальнейшем должна стать не временным, а постоянным инструментом в украинском законодательстве»

Принятие Закона Украины «О финансовой реструктуризации»№ 1414­VIII (Закон), который вступил в силу 19 октября 2016 года и будет действовать три года, по мнению экспертов, является одним из ключевых событий прошлого года и одновременно вызовом в области финансового и банковского права. Об особенностях финансовой реструктуризации по­украински и юридических сложностях применения положений нового закона мы говорили с Юлией Кирпой, партнером, руководителем практики банковского и финансового права юридической фирмы Aequo, которая недавно была назначена заместителем председателя Арбитражного комитета.

— Чем украинский законодатель обосновал необходимость отдельного «временного» закона о финансовой реструктуризации? Существовавших правовых механизмов (той же санации) было недостаточно для урегулирования проблемных взаимоотношений между кредиторами и должниками?

— В течение нескольких последних лет многие украинские заемщики испытывают сложности финансового характера в связи с глобальным экономическим кризисом, который усиливается политической нестабильностью в стране, оккупацией части территории и военными операциями на юго­востоке страны. Недоступность финансирования на международных рынках капитала, неплатежеспособность многих украинских банков и очень осторожная кредитная политика платежеспособных банков стали дополнительными факторами, не позволяющими украинским заемщикам своевременно рефинансировать свои долги. В результате заемщикам приходится выбирать между поиском внесудебных инструментов реструктуризации задолженности (out of court restructuring arrangements) с локальными и иностранными кредиторами и попыткой восстановить платежеспособность в рамках процедур досудебной санации.

Инструменты досудебной санации и банкротства в существующем законодательном поле показали свою неэффективность вследствие множества законодательных пробелов, допускающих вмешательство в процесс связанных лиц должника, зачастую затягивающих процедуру досудебной санации искусственными методами.

Соответственно, добровольная финансовая реструктуризация, предусмотренная Законом Украины «О финансовой реструктуризации», вступившим в силу 19 октября 2016 года, стала единственной альтернативой, обеспечивающей эффективный процесс реструктуризации задолженности.

В отличие от процедур банкротства финансовая реструктуризация позволит банкам­кредиторам занять активную позицию в поддержании собственной платежеспособности путем реструктуризации проблемной задолженности своих заемщиков и, как следствие, в улучшении качества банковских активов. При этом нежизнеспособные предприятия не смогут воспользоваться этим Законом, а связанные лица предприятия­должника будут лишены возможности влияния на процесс финансовой реструктуризации.

— Корреспондируются ли нормы украинского закона о финансовой реструктуризации с иностранной практикой реструктуризации задолженности?

— В целом положения Закона разработаны с учетом применяемого на Западе набора инструментов в рамках процедур реструктуризации задолженности заемщика перед несколькими кредиторами (стандарты, разработанные Loan Market Association, которые также известны как London Approach). У нас эти инструменты ранее использовались с некоторыми оговорками — для соответствия императивным нормам украинского законодательства. Применение адаптированных к локальному законодательству западных инструментов в нашей стране получило название Kyiv Approach (киевский подход). Большинство из инструментов Kyiv Approach нашли свое отражение в Законе.

— Применим ли Закон № 1414­VIII к реструктуризации задолженности физических лиц?

— Законом определены условия и порядок проведения процедуры добровольной финансовой реструктуризации должника с применением установленных мер. В соответствии с положениями Закона должником является юридическое лицо — субъект предпринимательской деятельности, имеющее задолженность по крайней мере перед одним финансовым учреждением и инициировавшее проведение процедуры финансовой реструктуризации на условиях, предусмотренных Законом. С учетом этого положения Закона не применимы к процедурам реструктуризации задолженности физических лиц.

— Какие правовые сложности применения положений нового Закона о финансовой реструктуризации могут возникнуть?

— Ожидается, что Закон начнет применяться с начала апреля 2017 года — после того как завершится формирование предусмотренных Законом органов, принимающих участие в процедурах реструктуризации: Наблюдательного совета, Секретариата, Арбитражного комитета и утверждения списка арбитров, уполномоченных рассматривать споры, возникающие из процедур финансовой реструктуризации.

При этом основными потенциально проблемными аспектами Закона могут стать следующие вопросы:

а) несмотря на то что инициатором финансовой реструктуризации является должник, для начала процедуры требуется согласие кредиторов на проведение реструктуризации. Кроме этого должнику необходимо получение согласия банка или другого финансового учреждения, сумма требований которого к должнику составляет не менее 50 % суммы всех денежных требований кредиторов. Соответственно, до начала процедуры должнику предстоит масштабная подготовительная работа;

б) срок проведения финансовой реструктуризации ограничен 90 календарными днями с возможностью его продления на дополнительные 90 дней;

в) добровольная процедура внесудебной финансовой реструктуризации потенциально может быть заблокирована кредиторами, не участвующими в реструктуризации, путем подачи в суд заявления о банкротстве должника.

— Решает ли этот Закон проблемные вопросы защиты прав кредиторов в ходе реструктуризации и содержит ли он механизмы противодействия недобросовестным должникам?

— Основные инструменты защиты прав кредиторов в соответствии с положениями Закона следующие:

а) необходимость утверждения плана реструктуризации задолженности всеми без исключения кредиторами, которые принимают участие в финансовой реструктуризации. В случае разногласий по данному вопросу между кредиторами Закон предусматривает механизм защиты прав большинства кредиторов: если план реструктуризации поддержан не менее чем 2/3 голосов от общего количества голосов кредиторов, он может быть передан на утверждение в порядке арбитража;

б) поскольку финансовая реструктуризация представляет собой добровольный механизм, участие в ней всех без исключения кредиторов не является обязательным требованием. Поэтому, если какие­либо кредиторы примут решение не участвовать в реструктуризации, их требования в любом случае должны быть удовлетворены и учтены в плане реструктуризации, который подлежит утверждению участвующими кредиторами.

При этом следует учесть, что основным механизмом противодействия недобросовестным должникам являются довольно сжатые сроки финансовой реструктуризации. Так, при невозможности имплементировать процедуру финансовой реструктуризации в течение 90 дней с момента ее начала и недостижении консенсуса по этому вопросу с кредиторами должник рискует получить заявление о возбуждении против него дела о банкротстве.

— Удастся ли за три года действия Закона урегулировать проблемы с возвратом задолженности? Нужен ли на Украине институт финансовой реструктуризации, действующий на постоянной основе? Что, возможно, следует изменить в законодательстве?

— На мой взгляд, эффективность применения Закона будет напрямую зависеть от нескольких факторов: от содержания подзаконных нормативно­правовых актов НБУ, которые должны быть приняты в соответствии с Законом, и работы органов, участвующих в процедурах реструктуризации (Наблюдательного совета как координационного органа, Секретариата, основной задачей которого является информационно­аналитическое, организационное и административное обеспечение проведения финансовой реструктуризации, и Арбитражного комитета как органа, обеспечивающего эффективное и объективное рассмотрение споров, возникающих в рамках процедур реструктуризации).

Трехлетний срок действия Закона обусловлен налоговыми льготами, которые получат участники процедуры добровольной финансовой реструктуризации — кредиторы и должники. Предполагается, что временное (трехлетнее) действие таких налоговых льгот послужит мощным стимулом для проведения большинства необходимых процедур реструктуризации в указанный период.

Очевидно, что добровольная процедура финансовой реструктуризации в дальнейшем должна стать не временным, а постоянным инструментом в украинском законодательстве, который давно существует на развитых финансовых рынках. Кроме того, что такой законодательный инструмент необходим для повышения эффективности процедур реструктуризации задолженности, следует учесть, что он является структурным маяком в программе сотрудничества Украины с МВФ. Он также предусмотрен комплексной программой развития финансового сектора Украины до 2020 года.

(Беседовал Алексей НАСАДЮК,

«Юридическая практика»)