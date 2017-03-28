Гражданское право и процесс

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Репортаж

№ 13 (1005) Гражданское право и процессот 28/03/17 (Репортаж)

Торговый залп

Legal FMCG & Retail Forum: эксперты поделились опытом эффективной правовой поддержки розничной торговли

Кристина Пошелюжная ,

Алексей Насадюк

«Юридическая практика»



FMCG и ритейл — одна из наиболее активных отраслей украинской экономики, демонстрирующая стремительное развитие, за которым правовое регулирование зачастую не успевает. Широкий спектр волнующих отрасль вопросов: влияние дерегуляции на сферу FMCG и ритейла, правовые аспекты рекламы и маркетиновых акций по выведению новых брендов на рынок, защита прав интеллектуальной собственности, защита прав потребителей — стал предметом оживленных дискуссий на Legal FMCG & Retail Forum, прошедшем 22 марта с.г. в киевском отеле Premier Palace. Мероприятие было организовано «Юридической практикой», Генеральный партнер форума — Spenser & Kauffmann, FMCG­партнер — Henkel.

Дерегуляция для развития

Открыла форум панельная дискуссия, посвященная анализу тенденций развития ритейл­инфраструктуры. О влиянии дерегуляции на сферу FMCG и ритейла, диверсификации каналов сбыта, выходе новых игроков на рынок, а также о состоянии конкуренции в ритейле дискутировали председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев, директор юридического департамента Fozzy Group Инна Крушинская, руководитель юридического департамента PepsiCo Украина Виктория Огрыза, советник Spenser & Kauffmann Татьяна Харебава и генеральный директор Ассоциации ритейлеров Украины Марина Черненко. Модерировал эту часть форума Алексей Кот, управляющий партнер ЮФ «Антика».

«Дерегуляция должна происходить с целью развития конкуренции», — заявил Юрий Терентьев, анализируя роль АМКУ в регулировании рынка ритейла. Он, в частности, подчеркнул, что за последние 25 лет практика ценового регулирования продемонстрировала свою неэффективность. Ограничительные меры несут не благо — они провоцируют нарушения: участники рынка вместо того, чтобы конкурировать между собой, ищут способы совместного обхода госрегулирования. Анализируя практику европейских конкурентных ведомств, председатель АМКУ отметил, что их деятельность строится на разумном балансе и регулирования. «Надо не бороться с последствиями, а понимать причины», — резюмировал Юрий Терентьев.

Инна Крушинская презентовала участникам форума свое видение перспектив развития отрасли и проанализировала проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются участники рынка, в частности, при взаимодействии с таможенными органами. Среди основных проблем, сдерживающих развитие отрасли в контексте дерегуляции, она назвала отсутствие системности, разъяснительной работы, что проявляется в том числе и в отсутствии публичной позиции регуляторных органов. Руководитель юрдепартамента Fozzy Group призвала более внимательно относиться к деталям, устранять недочеты, причем к этой работе должны привлекаться и корпоративные юристы.

Виктория Огрыза, комментируя тенденции в отрасли, подчеркнула важность развития рынка: «Производитель, безусловно, заинтересован в таком развитии». А говоря о дерегуляции, она сосредоточилась на отмене ценового регулирования. Г­жа Огрыза также выразила надежду, что тренд дерегуляции будет продолжен, причем все будет происходить прогнозированно.

О мировых тенденциях ритейл­рынка, а также об их имплементации в условиях Украины участникам FMCG & Retail Forum рассказала Татьяна Харебава. Глобальные тренды свидетельствуют, что индустрии между собой интегрируются, отметила спикер. В качестве примера она привела влияние IT на сферу FMCG и ритейла — это можно проследить в том числе на украинском рынке. Речь прежде всего идет о диверсификации каналов промотирования и сбыта продукции. Среди новых трендов г­жа Харебава выделила также смарт­контракты, технологии, основанные на блокчейн, развитие интернета вещей, а также организацию продаж в среде виртуальной реальности.

Марина Черненко в продолжение дискуссии поделилась своими прогнозами: «Ритейлу быть. Он развивается очень динамично, и не надо ему мешать». Приоритетным трендом она назвала развитие формата «магазин у дома», также хорошие перспективы у офлайн­торговли в больших торговых центрах, моллах. Будет развиваться и бизнес­модель, основанная на использовании современных технологий, причем в этом сегменте заинтересованы в том числе и «классические» ритейлеры.

Рекламная пауза

«Как сделать так, чтобы мы могли эффективно рекламироваться, и нам за это ничего не было» — это определение Александра Вознюка, партнера ЮФ Asters, стало лейтмотивом всей сессии, посвященной рекламе и недобросовестной конкуренции. Докладчики и модератор Ольга Лукьянова, руководитель юридического отдела, офицер по соблюдению корпоративных стандартов группы компаний «Хенкель Украина», анализировали практические аспекты маркетинга в сфере FMCG & Retail, современные тренды в рекламе, обсуждали допустимость тех или иных рекламных и маркетинговых приемов с точки зрения украинского законодательства.

Юрисконсульт «Хенкель» Иванна Олещенко презентовала Case study «Маркетинг и реклама как основной инструмент вывода международного бренда на локальный рынок». Она рассказала о практических нюансах, на которые юристам следует обращать внимание на различных этапах выведения бренда на рынок: маркетинговом исследовании, оформлении упаковки, содержании этикетки, стратегии маркетинговой компании, а также об особенностях рекламных материалов.

Александр Вознюк в продолжение рекламной тематики сделал доклад о рекламном троллинге, или рекламных войнах, в контексте недобросовестной конкуренции. По его наблюдениям, подобная рекламная кампания может быть достаточно эффективной при низких затратах, в то же время в ней высока креативная составляющая. В качестве примера докладчик привел взаимный троллинг в рекламе немецких автопроизводителей. В завершение своего выступления г­н Вознюк дал ряд практических рекомендаций по правовому регулированию сравнительной рекламы и подчеркнул, что рекламный тролиинг является достаточно рисковым и легко можно перейти грань закона, при этом правовое регулирование отстает от креативности участников рынка.

Марианна Толкачева, старший юрисконсульт отдела правового ­обеспечения операционной деятельности юридического департамента Fozzy Group, рассказала о современных трендах в рекламе: «вкусной» подаче без последствий. В качестве примере г­жа Толкачева привела тизерную рекламу, суть которой в «сокрытии» части информации. И хотя неполная реклама запрещена, докладчик считает, что она имеет право на жизнь, например, в случае многоступенчатой рекламной кампании, когда вся информация ­раскрывается на последующих стадиях кампании. Еще одним маркетинговым приемом «манипулирования потребителем» юрисконсульт Fozzy Group назвала апеллирование к эмоциям посредством ввода в сценарий детей, животных и т.д. «Максимум толерантности», — подчеркнула Марианна Толкачева. Аналогичный совет она дала относительно использования в рекламе религиозных мотивов.

Виктория Мельниченко выступила с докладом, посвященным ­маркетинговым акциям, и предоставила практические советы во избежание нарушений законодательства, ведь большинство санкций АМКУ как раз связаны с нарушением требований недобросовестной конкуренции. Г-­жа Мельниченко детально остановилась на анализе практических ситуаций, в которых у регулятора могут возникнуть претензии к организатору маркетинговой акции, рекламной кампании. Она также подчеркнула важность нахождения компромисса между юротделом и отделом маркетинга, чтобы можно было, не навредив рекламной кампании, соблюсти требования законодательства.

Доклад Анастасии Усовой,советника, руководителя антимонопольной практики ЮФ Redcliffe Partners, был посвящен обзору практики АМКУ в делах по заявлениям о натуральности продукции. «Ключевые вопросы, которые интересуют АМКУ: что потребитель ожидает получить и может ли заявление стать стимулом к покупке?» — отметила г­жа Усова. В качестве Case study она рассказала о практике АМКУ, касающейся «натуральных» молочных продуктов.

В завершение профильной сессии выступила Оксана Дягилева, начальник управления расследований недобросовестной конкуренции Антимонопольного комитета Украины. Она говорила о подходах АМКУ к определению информации, которая вводит в заблуждение. «Практика АМКУ в основном соответствует мировым трендам», — подчеркнула докладчик.

Интеллектуальный ритейл

«Имитаторы следуют за лидерами рынка», — открывая сессию «Интеллектуальная собственность» Legal FMCG & Retail Forum, отметила координатор по поддержке общественных проектов ППФ «Пахаренко и Партнеры», председатель Комиссии по вопросам интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции ICC Ukraine Вероника Березанская.

Как торговую марку признать хорошо известной? На этом сосредоточила внимание участников директор патентно­юридической компании IPStyle, патентный поверенный Украины, член комитета INTA по борьбе с контрафактом, адвокат Мария Ортинская. Такое признание — хороший инструмент борьбы или защиты. ТМ можно признать хорошо известной через апелляционную палату ГСИС Украины или через суд. Г-­жа Ортинская рассказала, что когда к ним обратилась очень известная в Киеве компания такси, ей было рекомендовано не признавать ТМ хорошо известной, так как за пределами Киева и области это обозначение не было известно.

Затем управляющий юридической и комплаенс­службы ООО «Филипс Украина» Анна Жарова остановилась на паразитических товарах. Г-­жа Жарова принесла с собой пакет с экспонатами для визуальной демонстрации. Так, спикер показала товары контрафакта, категории look a like (продукты, внешне похожие на товары ТМ Philips, но без использования этой торговой марки), «серого» импорта (продукты, первоначально предназначенные для продажи Philips, но приобретенные третьими лицами на другом рынке) и товары, упаковка которых свидетельствует о нарушении прав на ТМ.

Практическим опытом противодействия розничным сетям в контексте private label поделился руководитель отдела интеллектуальной собственности ДП «Кондитерская корпорация «Рошен» Антон Поликарпов. Цена на private label ниже из-­за экономии в затратах на маркетинг (в том числе рекламу), упаковку, маркировку. Что касается стратегии «Рошен», то корпорация борется с нарушителями, в противном случае продажи будут падать. Как борется? Посредством защиты trade dress, ТМ, авторского права.

А вот директор юридического департамента ООО «Омега» (сеть супермаркетов VARUS) Ольга Капелянова высказалась в пользу private label — собственные знаки помогают торговой сети выжить, удовлетворяют нужды незащищенных слоев населения (так как товар дешевле). Кроме того, торговой сети легче проконтролировать качество такого товара на всех стадиях.

По мнению руководителя юридического направления в странах Центральной Европы Kimberly­-Clark Дмитрия Федечко, качество — категория далеко не абсолютная, более понятна ситуация с категорией «безопасность». В вопросе борьбы с контрафактом г­н Федечко рекомендовал сосредоточиться на товарах для детей. Если решение будет найдено в этом сегменте, то его можно масштабировать и на другие категории.

Регулирование и суды

Последняя сессия Legal FMCG & Retail Forum была посвящена спорам с регулятором и судебной практике. Ее модератором выступил партнер, руководитель практики судебного процесса и разрешения споров Spenser & Kauffmann Юрий Петренко.

«Судебная практика свидетельствует о том, что именно при выполнении договоров поставки и возникают споры относительно порядка реализации товаров продавцом (поставщиком) и исполнения покупателем своих обязательств по приему и оплате товара», — отметил судья четвертой палаты Высшего хозяйственного суда Украины Владимир Селиваненко.

В свою очередь управляющий партнер ЮФ GOLAW Валентин Гвоздий остановился на вопросах проверок Госпродпотребслужбы в сфере защиты прав потребителей. В последнее время такие проверки стали актуальными для рынка FMCG. Плановая проверка должна проводиться по утвержденному графику, проверяющие органы обязаны уведомить предприятие о предстоящей проверке, длительность проверки не должна превышать десяти дней (для малых предприятий — пяти). Внеплановые проверки проводятся при наличии определенных законодателем оснований, таких как самостоятельная инициация, допущение ошибок в отчетности, проверка исполнения вынесенных ранее предписаний, несчастный случай и др.

Стратегией эффективной защиты прав налогоплательщика в суде поделился старший партнер ЮК A.S.A. GROUP Евгений Артюхов. Он рассказал об отличительных особенностях категорий FMCG и ритейла. Также г­н Артюхов проанализировал неоднозначную судебную практику по налоговым спорам. По его словам, недавно при рассмотрении одного из дел коллегия судей апелляционной инстанции инициировала привлечение эксперта к участию в процессе — для разъяснения в зале суда вопроса, может ли использованный вид транспорта перевозить категорию товаров, указанных в товарно­транспортных накладных.

Продолжил тему налоговых споров руководитель группы претензионно­исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат Андрей Чехонадский. Также докладчик затронул вопрос, существует ли сейчас налоговая милиция или нет. Судебная практика идет разными путями. К примеру, один из районных судов города Черкассы вынес в течение нескольких дней более 50 отказов следователям налоговой милиции в осуществлении обысков и т.д. на основании того, что этой структуры по законодательству нет.

Затем были проанализированы особенности ВЭД­контрактов. Ведущий юрисконсульт ЧАО «АСНОВА ХОЛДИНГ» Оксана Цыганенко раскрыла практические аспекты выполнения условий ВЭД­контракта сквозь призму судебной практики. В числе типичных ошибок она выделила следующие: не проверяется правовой статус контрагента (его представителя) на заключение контракта, не запрашивается справка о статусе резидента; наименование партнера, указанного в преамбуле, отличается от указанного в разделе «Реквизиты сторон»; не учитывается, что отношения сторон определяются не только условиями контракта, но и нормами применяемого права.

Старший юрисконсульт международной группы FMCG ­компаний Сергей Сысуев рассказал, как восемь лет назад он впервые сопровождал переговоры по заключению ВЭД­контракта клиента — продавца FMCG­товаров с контрагентом — компанией покупателя в Саудовской Аравии. «Директора быстро согласовали все коммерческие условия сотрудничества, остались довольны и поручили in­house юристам подготовить рамочный контракт. Четыре часа спустя мы с коллегой доработали контракт в части коммерческих условий, и в конце остался последний раздел с арбитражной оговоркой. Тут началось самое интересное. Коллега сказал, что контракт будет заключен только при условии указания права и торговых обычаев Саудовской Аравии в качестве применимых и указания суда шариата для решения споров. Также он потребовал включить в контракт особую штрафную санкцию — удары плетью подписанта контракта за поставку некачественного товара. Когда мой клиент услышал о штрафной санкции, все переговоры были приостановлены, и мы еще долго согласовывали этот момент». В завершение своего выступления г­н Сысуев рекомендовал согласовывать арбитражную оговорку в начале переговоров, когда обсуждаются базовые условия ВЭД­контракта.

Мнение

Творческая составляющая

Ольга ЛУКЬЯНОВА, руководитель юридического отдела, офицер по соблюдению корпоративных стандартов группы компаний «Хенкель Украина»

Правовое поле у нас достаточно непростое, и действовать приходится очень аккуратно, но в то же время креативно, что, собственно, и отличает юрисконсультов FMCG и ритейл­отраслей — в нашей работе важна творческая составляющая, ведь именно мы в сотрудничестве с подразделениями маркетинга фактически даем «зеленый свет» выведению нового продукта на рынок, определяем, как, не навредив бизнес­процессам и репутации компании, донести до потребителя всю необходимую информацию, при этом не забывая, что рынок очень конкурентный и борьба иногда выходит на невиданные высоты.

На форуме мы лишь приоткрыли маленькие тайны и секреты нашего рынка, поговорили о дерегулировании, поделились рецептами приготовления рекламных роликов, стратегией и тактикой выведения новых продуктов на рынок, обсудили, как бороться с недобросовестной конкуренцией.

С другой стороны, есть возможность в следующем году кардинально изменить вектор дискуссии, детально обсудить ситуацию с защитой прав потребителей, качеством продукции, ответственностью, таможенными вопросами, сертификацией — актуальных тем в ритейле хватит еще на много форумов.

Комментарий

Услышать и понять

Юрий ПЕТРЕНКО, партнер, руководитель практики судебного процесса и разрешения споров Spenser & Kauffmann

От имени Spenser & Kauffmann хотелось бы поблагодарить «Юридическую практику» за уникальную возможность общения и обмена идеями с лидерами мнений на рынке FMCG & Retail. Мы рады быть частью юридического сообщества, создающего подобные платформы, которые аккумулируют лучших специалистов для успешного решения комплекса задач, невероятно актуальных для всех задействованных в развитии отрасли.

Работники государственных органов, активно настроенные на изменения, дают четко понять, что для формирования баланса интересов, помимо законодательных нововведений и административных решений регуляторов, важен также и отклик реального сектора экономики. Представители бизнеса при поддержке профильных ассоциаций готовы двигаться в направлении развития, подталкивая конкуренцию, однако при условии, что именно государство задаст необходимый вектор, формируя как адекватную реалиям нормативную основу, так и ожидаемую и понятную судебную практику. Юридическим фирмам, в свою очередь, удается услышать и понять первоочередные потребности клиентов и найти эффективные решения сложных правовых ситуаций в постоянно меняющихся обстоятельствах.

Именно открытость и готовность к коммуникации всех представителей FMCG & Retail, а также ориентированность на реальные совместные действия для улучшения и интеграции отрасли с мировым сообществом в который раз подчеркивают важность таких мероприятий.