Налоговое право

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Частная практика

№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Частная практика)

ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» — юрсоветник «Рош Украина» в споре с бывшим работником

Юридическая фирма «Василь Кисиль и Партнеры» защитила интересы «Рош Украина» — дочерней компании швейцарского производителя фармацевтических препаратов в трудовом споре с бывшим работником об изменении существенных условий труда. Работник оспорил в суде увольнение и требовал восстановить его на службе, взыскав с компании среднюю заработную плату за период вынужденного прогула и значительную денежную компенсацию морального вреда. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанций, тем самым отказав в удовлетворении исковых требований бывшего работника в полном объеме.

Над проектом работали партнер ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» Оксана Войнаровская и старший юрист Валерия Савчук.

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