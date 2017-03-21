Налоговое право

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Частная практика

№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Частная практика)

Адвокаты АО «Клочков и Партнеры» защитили интересы судьи в судебном споре с ВСЮ

14 марта 2017 года Высший административный суд Украины отменил решение Высшего совета юстиции, которым была уволена судья Шевченковского районного суда г. Киева Наталья Волокитина. Адвокаты АО «Клочков и Партнеры» Владимир Клочков, Александр Покутний и Иван Староста, представляющие интересы истца, убедили коллегию судей в том, что оснований для привлечения судьи к дисциплинарному взысканию в виде увольнения или любого другого вида дисциплинарного взыскания со стороны судьи не было. ВАСУ пришел к выводу, что каждую конкретную ситуацию с увольнением судьи надо оценивать взвешенно и индивидуально, а принятие судьей судебного решения в отношении участника массовых акций протеста зимой 2014 года не может служить подтверждением нарушения судьей присяги, поскольку нельзя исключить отдельных случаев противоправного поведения участников таких мероприятий.

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