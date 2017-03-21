Налоговое право

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Государство и юристы

№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Государство и юристы)

Размер надежды

Работодатели надеются на снижение размеров штрафов за нарушение трудового законодательства

Юлия Шешуряк

«Юридическая практика»



Размеры штрафов за нарушение законодательства о труде с начала 2017 года внушительно увеличились вследствие повышения минимальной заработной платы, которая является базой для расчета таких штрафов. Бизнес шокировали такие изменения, ведь штрафы стали несоизмеримыми с масштабами нарушений. Чтобы улучшить ситуацию и уменьшить давление на предпринимателей, группа народных депутатов из разных фракций в парламенте зарегистрировала законопроект № 6087 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования процедуры государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде и ответственности за правонарушения в этой сфере» (законопроект).

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