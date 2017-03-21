Налоговое право

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Частная практика

№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Частная практика)

Interlegal в досудебном порядке урегулировал спор по бункерному долгу

Специалисты компании Interlegal способствовали урегулированию в досудебном порядке спора о неоплате судовладельцем поставленного бункерного топлива на сумму более 220 тыс. долл. США. В рамках реализации проекта юристы Interlegal добились ареста принадлежащего должнику судна на основании существующего морского требования, после чего сторонам спора удалось сесть за стол переговоров, результатом которых стало урегулирование спора в досудебном порядке. Над делом работала команда Interlegal в составе старшего юриста Карины Горовой и юриста Виталия Толстика.

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