Налоговое право

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Судебная практика

№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Судебная практика)

Суд первой инстанции отказал «Сбербанку» во взыскании 1,5 млрд грн с «Укрзализныци»

Хозяйственный суд города г. Ки­ева отказал во взыскании с ПАО «Укрзализныца» почти 1,5 млрд грн в пользу ПАО «Сбер­банк». Об этом говорится в сообщении прокуратуры г. Киева. Указанное финансовое учреждение, которое является дочерним банком российского ПАО «Сбербанк», обратилось в Хозяйственный суд г. Киева с иском о взыскании указанных средств с «Укрзализныци» в качестве задолженности по кредитному договору, заключенному между банком и ГП «Донецкая железная дорога» еще в 2011 году. В связи с пребыванием ГП «Донецкая железная дорога» в состоянии прекращения банк решил взыскать задолженность с «Укрзализныци». Прокуратура вступила в рассмотрение дела с целью защиты интересов государства и предупреждения незаконного взыскания значительной суммы средств с предприятия, единственным акционером которого является государство.

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