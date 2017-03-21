Налоговое право

Судебная практика
Одесский суд постановил конфисковать товар на сумму 18 млн грн за нарушение таможенных правил
15 марта с.г. Малиновский районный суд г. Одессы рассмотрел административный протокол о нарушении таможенных правил, составленный Одесской таможней по инициативе военной прокуратуры в отношении капитана танзанийского судна Sky Moon. Указанное судно было задержано 30 ноября 2016 года вблизи порта Рени Государственной пограничной службой Украины в рамках совместной операции с военной прокуратурой Южного региона Украины. Суд признал капитана виновным в перемещении за пределами украинского таможенного контроля с территории АР Крым более 3000 тонн технической соды и постановил конфисковать в доход государства предмет контрабанды стоимостью почти 18,5 млн грн. Также суд принял решение о конфискации транспортного средства, использованного для совершения правонарушения. В пресс-службе военной прокуратуры утверждают, что это самая большая товарная партия, конфискованная судом за нарушение таможенных правил. Впервые в истории Украины суд принял решение и о конфискации морского судна.
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