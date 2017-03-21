Налоговое право

Судебная практика
Сторона советов
В первом деле по иску к ВККС по поводу организации процесса избрания членов Общественного совета добропорядочности суд встал на сторону Комиссии
Общественный совет добропорядочности — новый инструмент в процессе квалификационного оценивания судьи. Несмотря на то что по Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей» Совет создается с целью содействия Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) в установлении соответствия судьи (кандидата в судьи) критериям профессиональной этики и добропорядочности, Общественный совет добропорядочности только противодействует Комиссии, по крайней мере пока. Но мы не об этом. Как только Совет был избран (11 ноября 2016 года), в Высший административный суд Украины (ВАСУ) посыпались иски к ВККС по поводу организации процесса избрания членов Совета.
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