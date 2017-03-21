Налоговое право

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Частная практика

№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Частная практика)

Тактическое снаряжение

Specialised Tactics Litigation — ноу-хау для юридического рынка Украины: Алексей Случ и Владимир Павленко рассказали об особенностях структурирования судебной практики в Integrites

Работа в Integrites организована таким образом, что задачи каждой практики распределяются по специализированным группам, у которых есть собственная стратегия и тактика. НА ФОТО: Алексей СЛУЧ (слева) и Владимир ПАВЛЕНКО

Международная юридическая фирма Integrites — один из наиболее динамичных собирателей талантов на украинском юридическом рынке — недавно объявила о расширении практики разрешения споров. Партнером фирмы стал Алексей Случ, а новым советником — Владимир Павленко. Онивозглавилидвеновыесудебныекоманды: Banking & Commercial Litigation и Corporate Litigation, Insolvency & Restructuring соответственно. Об особенностях структурирования судебной практики в Integrites, преимуществах для клиентов, мотивах присоединения к фирме и первоочередных планах Алексей Случ и Владимир Павленко рассказали в интервью «Юридической практике».

— Каковы ваши мотивы присоединения к Integrites?

Владимир Павленко (В.П.): Integrites — это довольно сильная судебная фирма, отличающаяся от большинства гибкостью подходов и открытостью для новых идей. Желание быть причастным к реализации нововведений и возглавить их предопределили мой приход в компанию.

Алексей Случ (А.С.): Мне импонирует динамичное развитие фирмы и команда специалистов, которую собрали в Integrites. Также стоит отметить, что фирма имеет уникальную стратегию развития для украинского рынка: здесь отсутствует конкуренция на общекорпоративном уровне, существует система баланса между мотивацией и обязательствами, и, что наиболее интересно, практики разделены на специализированные группы.

— Чем Integrites интересна с точки зрения профессионального развития?

А.С.: Как я уже говорил, сегодня работа на фирме организована таким образом, что задачи каждой практики распределяются по специализированным группам, у которых есть собственная стратегия и тактика. Благодаря CRM-системе задания от партнеров автоматически делегируются группам. Поэтому уверенно можно сказать, что бизнес-процессы позволяют эффективно и быстро отреагировать на запрос клиента.

Прежде всего фирма ориентирована на предоставление комплексных услуг, поэтому мы беремся за наиболее крупные проекты в стране. Если мы говорим о разрешении споров, то на рынке не так уж много юрфирм, которые могут похвастаться действительно большими командами судебников, так что речь идет не только об уникальности проектов, но и об эксклюзивности нашей экспертизы.

В.П.: Мне нравится корпоративная политика по обучению сотрудников. Помимо обмена опытом, между практиками существует система тренингов, которые проводят управляющие партнеры офисов и приглашенные тренеры. Обучение рассматривается как непрерывный и связанный с проектами процесс.

Также стоит отметить, что у нас уже давно существуют подразделения, которые не свойственны юридическим фирмам, например, финансово-аналитический департамент предоставляет услуги по розыску активов, торговому финансированию, финансовому и проектному консультированию. Для клиентов это всегда является дополнительным преимуществом. Возможностей масса — и это производит впечатление.

А.С.: В Integrites — уникальный симбиоз практик и персоналий. Управленческая команда выглядит очень презентабельно, это выходцы из известных международных и национальных компаний: Clyde & Co, Gide Loyrette Nouel, KPMG, Baker McKenzie и Beiten Burkhardt. Это много говорит о привлекательности фирмы как работодателя.

— Расскажите о формате Specialised Tactics Litigation, в чем его отличие от классического Dispute Resolution?

А.С.: Идея организовать работу в таком формате, когда команда имеет четкую специализацию, является общепринятой. Каждая группа у нас — это отдельная экосистема: группа принимает решения, формирует свою стратегию развития на год, прописывает тактику, занимается привлечением клиентов. Каждый литигатор знает, что различные категории дел, даже в рамках одной судебной юрисдикции, предполагают их сопровождение по определенным правилам. С учетом масштаба нашей судебной практики — а сегодня это 23 человека — мы можем себе позволить специализацию юристов в зависимости от их участия в разных категориях споров.

В.П.: На данный момент у нас в Киеве есть шесть команд в практике разрешения споров. Алексей возглавил команду юристов, которая специализируется на банковских спорах и спорах, связанных с коммерческими контрактами, моя команда занимается корпоративными спорами, а также банкротствами и ре­­структуризацией. Также у нас есть судебные группы по налоговым спорам, спорам по защите интеллектуальной собственности, медиации и уголовному праву.

Преимущества такого подхода мы уже оценили: во-первых, это глубокая специализация сотрудников, которые понимают бизнес клиентов, а во-вторых, у каждой команды есть своя тактика работы в судах, и она разнится в каждой группе.

— Чей опыт такого структурирования судебной практики вы наследовали или, наоборот, в этом случае вы выступили законодателем моды?

А.С.: Мы просто вышли за рамки стандартной индустриальной специализации. На рынке принято создавать группы юристов, а в Integrites каждая группа имеет свою тактику, проходит обучение, вовлечена в процесс привлечения клиентов, особенно при работе с банками. Мы называем это Specialised Tactics Litigation.

— Что внедрение STL дает вашим клиентам и, с другой стороны, каковы преимущества для фирмы, кроме маркетингового отличия?

В.П.: Клиенты получают глубокую экспертизу. Услуги фирмы универсальны, но каждый занимается своим делом, хотя во многих крупных юрфирмах юристы-судебники ведут все категории дел. Относительно недавний пример — наш клиент узнал, что земельные участки, на которых расположены его объекты, больше ему не принадлежат. Компания обратилась к нам, и всего за один день мы добились возвращения участков законным собственникам. Это пример того, как работает формат STL: фирмам, не имеющим соответствующих наработок, на отражение рейдерской атаки понадобилось бы намного больше времени, и не факт, что все завершилось бы успешно.

STL создает дополнительные возможности для клиентов и позволяет эффективнее справляться с поставленными задачами. Мы, в свою очередь, чувствуем себя более уверенно: одно дело — поверхностно знать обо всем, и совершенно другая история — глубокая экспертиза в избранной отрасли.

— Такое структурирование применяется только для национального судопроизводства? Есть ли у вас международные команды STL?

В.П.: Наша судебная практика работает на рынках Украины, России и Казахстана, зарубежными спорами занимаются команды арбитражной практики — у них тоже есть своя специализация.

А.С.: Что касается трансграничных споров, то у нас есть понимание, кто из юристов наших зарубежных офисов занимается той или иной категорией споров и кого можно привлечь к решению вопроса, возникающего в соответствующей юрисдикции.

— Как у вас организовано взаимодействие между практиками: как судебными, так и консалтинговыми?

А.С.: Когда возникает потребность, мы привлекаем коллег из других практик. Например, при рассмотрении банковского спора может потребоваться помощь юриста, хорошо ориентирующегося в банковском праве. А к разрешению споров о недвижимости можем привлечь коллег, работающих под руководством партнеров, занимающихся соответствующими практиками.

В.П.: Это постоянный симбиоз. Мы общаемся, делаем все, чтобы глубоко проработать вопрос. Например, с учетом актуальной судебной практики имплементируем определенные идеи в договоры клиентов, что позволяет минимизировать возможные риски.

— Каковы ваши первоочередные планы?

В.П.: В первую очередь — делать сложные проекты, привлечь интересных клиентов, не хотелось бы ограничивать себя какими-то рамками. Только вперед и с позитивом.

А.С.: В ближайший год я бы хотел укреплять экспертизу сотрудников, для меня важно вырастить профессионалов. Конечно же, я не говорю, что привлечение юристов со стороны будет прекращено, но сегодня компания вкладывает значительный ресурс в обучение, и у нас много сложных проектов, поэтому есть все предпосылки взрастить лидеров внутри, которые возглавят руководство новыми группами.

(Беседовал Алексей НАСАДЮК,

«Юридическая практика»)