Налоговое право

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Репортаж

№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Репортаж)

Гражданское общество

Адвокаты — участники форума поделились опытом в сфере гражданского права и процесса

Юлия Шешуряк

«Юридическая практика»



Ассоциация адвокатов Украины 15 мар­та с.г. провела в Киеве VI Всеукраинский форум по гражданскому праву и процессу «Киевская весна». Адвокаты и приглашенные эксперты обсудили насущные проблемы, возникающие при осуществлении представительства по гражданским и хозяйственным делам, актуальные вопросы в сфере семейного, наследственного, договорного и корпоративного права, защиты прав собственности.

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