Налоговое право

Репортаж
Гражданское общество
Адвокаты — участники форума поделились опытом в сфере гражданского права и процесса
Ассоциация адвокатов Украины 15 марта с.г. провела в Киеве VI Всеукраинский форум по гражданскому праву и процессу «Киевская весна». Адвокаты и приглашенные эксперты обсудили насущные проблемы, возникающие при осуществлении представительства по гражданским и хозяйственным делам, актуальные вопросы в сфере семейного, наследственного, договорного и корпоративного права, защиты прав собственности.
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