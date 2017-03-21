Налоговое право

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Репортаж

№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Репортаж)

Восточный календарь

Форум Ассоциации юристов Украины в очередной раз объединил коллег в Восточноукраинском регионе

Ассоциация юристов Украины (АЮУ) провела V восточноукраинский юридический форум, который уже уверенно прописался в юридической столице страны и продолжает быть ключевым правовым мероприятием региона.

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