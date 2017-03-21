Налоговое право

Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»

Анонс

№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Анонс)

Защитный слой

II форум по защите бизнеса: лучшие специалисты в своей отрасли поделятся опытом отражения и предупреждения угроз

Марина Бахолдина
«Юридическая практика»

Актуальные вопросы защиты бизнеса в этом году будут обсуждаться 5 апреля с.г. в Киеве. На нашем, уже втором, форуме по защите бизнеса участники обратят внимание на роль государства и решат, партнером ли оно является для бизнеса или представляет угрозу для него, обсудят национальную специфику бизнес-угроз, узнают, что будет с защитой бизнеса в контексте судебной реформы.

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