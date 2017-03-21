Налоговое право

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Документы и аналитика

№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Документы и аналитика)

Спорные модели

При разработке правовых моделей договорных отношений между участниками совместной деятельности значение имеет именно гражданско-правовая природа отношений

Елена Трегубова ,

Лариса Яневич

Специально для «Юридической практики»



Во многих сферах хозяйственной деятельности получил распространение такой метод регулирования гражданских правоотношений, основанных на юридическом равенстве, свободном волеизъявлении и имущественной самостоятельности участников таких отношений на договорной основе без образования юридического лица, как совместная деятельность.

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