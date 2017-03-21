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Тема номера: Налоговое право

№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Тема номера: Налоговое право)

Измерение давления

В последний год наблюдается тенденция к усилению налогового давления в части налоговых обязательств по плате за землю

Михаил Колядинцев

Специально для «Юридической практики»



Сегодня плата за землю в соответствии с подпунктом 14.1.147 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса (НК) Украины является обязательным платежом в составе налога на имущество, который взимается в форме земельного налога или арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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