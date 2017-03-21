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Тема номера: Налоговое право

№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Тема номера: Налоговое право)

Операционное бремя

В вопросе налогообложения операций по продаже собственного недвижимого имущества физическими лицами существуют правовые коллизии

Сергей Протасов

Специально для «Юридической практики»



Вопросы, касающиеся налогообложения операций по отчуждению физическими лицами собственного недвижимого имущества, на первый взгляд кажутся абсолютно понятными, прозрачными и не допускающими двоякого толкования.

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