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Тема номера: Налоговое право

№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Тема номера: Налоговое право)

Стандартный поход

Украинскому бизнесу целесообразно начать подготовку к имплементации минимального стандарта BEPS, который включает в себя противодействие злоупотреблению налоговыми конвенциями

Дарья Кузнецова

Специально для «Юридической практики»



С 1 января 2017 го­да Украина стала членом Ассоциации BEPS и взяла на себя обязательство имплементации ряда норм, направленных на противодействие размыванию налоговой базы. Это означает, что нас ожидают очередные изменения в законодательстве Украины, а также международные конвенции об избежании двойного налогообложения, но обо всем по порядку.

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