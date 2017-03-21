Тема номера: Налоговое право
Стандартный поход
Украинскому бизнесу целесообразно начать подготовку к имплементации минимального стандарта BEPS, который включает в себя противодействие злоупотреблению налоговыми конвенциями
С 1 января 2017 года Украина стала членом Ассоциации BEPS и взяла на себя обязательство имплементации ряда норм, направленных на противодействие размыванию налоговой базы. Это означает, что нас ожидают очередные изменения в законодательстве Украины, а также международные конвенции об избежании двойного налогообложения, но обо всем по порядку.
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