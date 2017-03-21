Сегодня 21 марта 2017 года, 13:20

Тема номера: Налоговое право

№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Тема номера: Налоговое право)

Заемное притяжение

В связи с изменениями налогового законодательства украинский бизнес может открыть для себя новые рынки заемного финансирования

Алексей Хомяков ,

Павел Шовак

Специально для «Юридической практики»



С 1 января 2017 года вступили в силу нововведения в части налогообложения процентных доходов нерезидентов в структурах финансирования через облигации участия в займе. Данные изменения должны позитивно повлиять на привлечение заемного финансирования от иностранных инвесторов, снизить риски для инвесторов, что в целом удешевит стоимость финансирования, а также предоставит возможность украинскому бизнесу открыть для себя новые финансовые рынки. Прежде чем перейти к анализу этих изменений, проанализируем возможную причину их появления.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.