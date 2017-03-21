Тема номера: Налоговое право
Заемное притяжение
В связи с изменениями налогового законодательства украинский бизнес может открыть для себя новые рынки заемного финансирования
Павел Шовак
С 1 января 2017 года вступили в силу нововведения в части налогообложения процентных доходов нерезидентов в структурах финансирования через облигации участия в займе. Данные изменения должны позитивно повлиять на привлечение заемного финансирования от иностранных инвесторов, снизить риски для инвесторов, что в целом удешевит стоимость финансирования, а также предоставит возможность украинскому бизнесу открыть для себя новые финансовые рынки. Прежде чем перейти к анализу этих изменений, проанализируем возможную причину их появления.
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