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Тема номера: Налоговое право

№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Тема номера: Налоговое право)

Социальную поддержку проконтролируют

Кабинет Министров Украины предлагает рассмотреть парламенту законопроект, направленный на обеспечение государственного контроля при предоставлении социальной поддержки (№ 6159).

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