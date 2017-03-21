Тема номера: Налоговое право
Сложно проверить
Налоговые инспекции теперь не имеют прав в части проверок и должны всячески помогать налогоплательщикам разобраться в дебрях налогового законодательства
21 декабря 2016 года парламент принял Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно улучшения инвестиционного климата на Украине» № 1797-VIII (Закон № 1797-VIII), предусматривающий масштабные изменения в сфере налогообложения. Среди прочего Законом № 1797-VIII были перераспределены функции в звеньях Государственной фискальной службы (ГФС) Украины, частично изменены основания для проведения внеплановых проверок, а также «недоликвидирована» налоговая милиция (без создания ей замены).
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