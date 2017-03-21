Налоговое право

Частная практика
Aequo представила интересы компании Zara в налоговом споре
Команда практики разрешения налоговых споров ЮФ Aequo успешно защитила интересы компании Zara в налоговом споре в Киевском апелляционном административном суде. Дело касалось неправомерного отказа налогового органа зачесть суммы авансовых взносов по налогу на прибыль, уплаченных компанией при распределении дивидендов, в счет ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль. Обстоятельства дела усложнялись разными подходами налогового органа к зачислению авансовых взносов, уплаченных в 2013 и 2014 годах, в то время как законодательство оставалось неизменным. Киевский апелляционный административный суд отменил решение местного административного суда и вынес решение в пользу Zara. В своем решении суд, в частности, отменил налоговое требование и решения об описи имущества в налоговый залог, составленные налоговым органом, а также обязал последнего должным образом зачесть суммы авансовых взносов по налогу на прибыль.
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