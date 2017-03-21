Налоговое право

Сегодня 21 марта 2017 года, 13:20

Частная практика

№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Частная практика)

Aequo представила интересы компании Zara в налоговом споре

Команда практики разрешения налоговых споров ЮФ Aequo успешно защитила интересы компании Zara в налоговом споре в Киевском апелляционном административном суде. Дело касалось неправомерного отказа налогового органа зачесть суммы авансовых взносов по налогу на прибыль, уплаченных компанией при распределении дивидендов, в счет ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль. Обстоятельства дела усложнялись разными подходами налогового органа к зачислению авансовых взносов, уплаченных в 2013 и 2014 годах, в то время как законодательство оставалось неизменным. Киевский апелляционный административный суд отменил решение местного административного суда и вынес решение в пользу Zara. В своем решении суд, в частности, отменил налоговое требование и решения об описи имущества в налоговый залог, составленные налоговым органом, а также обязал последнего должным образом зачесть суммы авансовых взносов по налогу на прибыль.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.